Специалисты закончили работы по устранению протечки на крупной тепловой магистрали диаметром 700 мм. В ходе восстановительных работ было принято решение не просто поставить латку на трубопроводе, а заменить поврежденный фрагмент магистрали.

Течь на трубопроводе, пролегающем на ул. Олимпийской, произошла из-за сильного износа трубы. Инженерную сеть построили свыше 40 лет назад и за минувшие десятилетия ни разу не обновляли капитально.

На месте порыва в непрерывном режиме работали свыше 30 рабочих: сварщики, ремонтники, эксплуатационный персонал, а также 15 единиц специальной техники, включая водооткачивающие машины, самосвалы и экскаваторы. Чтобы демонтировать фрагмент поврежденной трубы, специалистам пришлось сначала откачать порядка 600 кубометров воды. Это сопоставимо с объемом примерно 10 железнодорожных цистерн. После того, как трубу освободили от теплоносителя, специалисты энергорайона оперативно демонтировали старый участок сети, после чего осуществили монтаж и сварку нового фрагмента.

В настоящее время течь на теплопроводе полностью устранена, система уже заполняется водой. В ближайшие часы тепло начнет поступать потребителям. Горячее водоснабжение жителей на время ремонта осуществлялось в штатном режиме.

После запуска тепломагистрали в работу может потребоваться дополнительная регулировка сетей внутри жилых зданий. Это зона ответственности управляющих организаций. Если батареи в квартирах волгоградцев останутся холодными, необходимо обращаться в свою управляющую организацию. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.