Волгоградский краеведческий музей приглашает на интерактивную экскурсию «Музыкальный салон в Царицыне», во время которой можно будет познакомиться с редкими музыкальными инструментами.

В рамках мероприятия посетители смогут узнать о редких сегодня музыкальных инструментах – цитре, фисгармонии, клавесине и других, рассказывать о которых в зале купеческого особняка будет его хозяйка (научный сотрудник музея в костюме той эпохи). Посетители музея узнают, где в Царицыне можно было получить музыкальное образование и сколько это стоило, какие мелодии обожали слушать наши прабабушки и прадедушки, а также многое другое из жизни музыкального Царицына.

Музыкальная коллекция Волгоградского областного краеведческого музея уникальна и звучит до сих пор. Собравшиеся услышат, как звучит настоящее циммермановское фортепиано, которому исполнилось уже 125 лет, а те, кто имеет музыкальное образование, даже смогут на нём помузицировать.

Стоимость: 150 руб./чел., льготный – 100 руб. Интерактивная экскурсия «Музыкальный салон в Царицыне» будет проходить в Татьянин день, поэтому Татьянам – вход свободный. Начало экскурсии 25 января в 14:00. Справки по телефонам: 8(8442)38-84-39, 38-04-54.