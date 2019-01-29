Современные счетчики газа и электроэнергии, смонтированные «Концессиями теплоснабжения» на объектах теплового хозяйства, способны автоматически фиксировать количество потребленных энергоресурсов и передавать данные в режиме онлайн на пульт диспетчера. Сегодня новыми приборами учета оснащены более 350 котельных и центральных тепловых пунктах Волгограда.      

«Концессии теплоснабжения» улучшают эффективность работы тепловой инфраструктуры Волгограда. Для этого в рамках комплексной автоматизации на котельных и ЦТП внедряют современную информационно-измерительную систему учета энергетических ресурсов, электроэнергии и газа.

Чтобы фиксировать количество ресурсов, необходимых для приготовления тепловой энергии и горячей воды, на всех источниках тепла используются специальные приборы учета. Однако за последнее время эти счетчики и сам принцип их работы устарели: еще два года назад показания приборов приходилось снимать вручную, а затем заносить в журнал, что требовало немало времени и не исключало ошибок. Новая информационно-измерительная система учета энергоресурсов имеет совершенно иной принцип функционирования.

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя автоматические приборы учета энергоресурсов. Они способны не только самостоятельно фиксировать показания, вести их архив, но и передавать данные в онлайн-режиме на пульт диспетчера. Таким образом существенно повышается оперативность и качество получения сведений об используемых ресурсах.

К внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов «Концессии теплоснабжения» приступили в 2018 году. В настоящее время в котельных и ЦТП установлены и успешно работают 759 «умных» счетчиков электроэнергии и газа. Ими оснащены более 350 объектов теплового хозяйства во всех районах, в том числе крупнейшие городские котельные: №2 в Кировском районе, №82 в Ворошиловском, №1308 в Красноармейском, №729 в Краснооктябрьском, №40 в Центральном.

В настоящее время внедрение автоматизированных приборов учета продолжается. Благодаря данной работе повышается надежность и стабильность функционирования всей системы теплоснабжения Волгограда, которая при помощи автоматики приводится в соответствие требованиям XXI века.

В котельных и ЦТП Волгограда установили 759 «умных» приборов учета энергоресурсов Инфраструктура
фото ООО «Концессии теплоснабжения»

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда путем инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.

:-P

январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

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