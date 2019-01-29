Современные счетчики газа и электроэнергии, смонтированные «Концессиями теплоснабжения» на объектах теплового хозяйства, способны автоматически фиксировать количество потребленных энергоресурсов и передавать данные в режиме онлайн на пульт диспетчера. Сегодня новыми приборами учета оснащены более 350 котельных и центральных тепловых пунктах Волгограда.

«Концессии теплоснабжения» улучшают эффективность работы тепловой инфраструктуры Волгограда. Для этого в рамках комплексной автоматизации на котельных и ЦТП внедряют современную информационно-измерительную систему учета энергетических ресурсов, электроэнергии и газа.

Чтобы фиксировать количество ресурсов, необходимых для приготовления тепловой энергии и горячей воды, на всех источниках тепла используются специальные приборы учета. Однако за последнее время эти счетчики и сам принцип их работы устарели: еще два года назад показания приборов приходилось снимать вручную, а затем заносить в журнал, что требовало немало времени и не исключало ошибок. Новая информационно-измерительная система учета энергоресурсов имеет совершенно иной принцип функционирования.

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя автоматические приборы учета энергоресурсов. Они способны не только самостоятельно фиксировать показания, вести их архив, но и передавать данные в онлайн-режиме на пульт диспетчера. Таким образом существенно повышается оперативность и качество получения сведений об используемых ресурсах.

К внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов «Концессии теплоснабжения» приступили в 2018 году. В настоящее время в котельных и ЦТП установлены и успешно работают 759 «умных» счетчиков электроэнергии и газа. Ими оснащены более 350 объектов теплового хозяйства во всех районах, в том числе крупнейшие городские котельные: №2 в Кировском районе, №82 в Ворошиловском, №1308 в Красноармейском, №729 в Краснооктябрьском, №40 в Центральном.

В настоящее время внедрение автоматизированных приборов учета продолжается. Благодаря данной работе повышается надежность и стабильность функционирования всей системы теплоснабжения Волгограда, которая при помощи автоматики приводится в соответствие требованиям XXI века.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда путем инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.