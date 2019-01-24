Региональный оператор напоминает бизнесу о необходимости заключения договоров на вывоз ТКО. Заключить договор на вывоз мусора обязаны все организации и предприниматели Волгоградской области.
С 1 января 2019 года полностью меняется система оборота мусора во всех регионах страны. К работе приступают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурсного отбора этот статус присвоен ООО «Управление отходами – Волгоград».
Согласно закону (ФЗ №89), все потребители (граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели) обязаны заключить договор с региональным оператором до начала его деятельности – до 1 января 2019 года. Причем в отличие от граждан (договор публичной оферты), бизнес и организации обязаны заключить его индивидуально и в письменном виде.
Можно заранее самостоятельно ознакомиться с типовыми формами договора и заявлением на сайте http://uo34.ru, заполнить их и собрав полный пакет необходимых документов, передать
В Волжском: по адресу ул. Пушкина, 113 М, каб. 9, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8(8443)21-49-50.
В Камышине: по адресу 7 мкр., д. 26 пом. 49б, с 9.00 до 18.00, тел. 8(84457) 5-10-71.
В Волгограде, напомним, передать уже заполненный пакет документов на заключение договора с региональным оператором можно также, обратившись на любой участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Волгограде. В заявлении просим обязательно указывать желаемый способ получения договора: по почте, нарочно в центральном офисе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (ул. ул. Циолковского, 9а) или в отделе по работе с населением (указав точный адрес).
Документы (копии), необходимые для заключения договора:
- Заявка на заключение договора (в том числе адрес контейнерных площадок, их описание, предложение по графику вывоза мусора)
- Свидетельство ИНН
- Свидетельство ОГРН
- Выписка из ЕГРН
- Документ, подтверждающий право собственности на объект или договор аренды
Также есть возможность записаться на прием по телефону.
Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48.