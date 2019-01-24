Региональный оператор напоминает бизнесу о необходимости заключения договоров на вывоз ТКО. Заключить договор на вывоз мусора обязаны все организации и предприниматели Волгоградской области.

С 1 января 2019 года полностью меняется система оборота мусора во всех регионах страны. К работе приступают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В Волгоградской области по итогам конкурсного отбора этот статус присвоен ООО «Управление отходами – Волгоград».

Согласно закону (ФЗ №89), все потребители (граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели) обязаны заключить договор с региональным оператором до начала его деятельности – до 1 января 2019 года. Причем в отличие от граждан (договор публичной оферты), бизнес и организации обязаны заключить его индивидуально и в письменном виде.

Можно заранее самостоятельно ознакомиться с типовыми формами договора и заявлением на сайте http://uo34.ru, заполнить их и собрав полный пакет необходимых документов, передать

В Волжском: по адресу ул. Пушкина, 113 М, каб. 9, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8(8443)21-49-50.

В Камышине: по адресу 7 мкр., д. 26 пом. 49б, с 9.00 до 18.00, тел. 8(84457) 5-10-71.

В Волгограде, напомним, передать уже заполненный пакет документов на заключение договора с региональным оператором можно также, обратившись на любой участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Волгограде. В заявлении просим обязательно указывать желаемый способ получения договора: по почте, нарочно в центральном офисе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (ул. ул. Циолковского, 9а) или в отделе по работе с населением (указав точный адрес).

Документы (копии), необходимые для заключения договора:

Заявка на заключение договора (в том числе адрес контейнерных площадок, их описание, предложение по графику вывоза мусора)

Свидетельство ИНН

Свидетельство ОГРН

Выписка из ЕГРН

Документ, подтверждающий право собственности на объект или договор аренды

Также есть возможность записаться на прием по телефону.

Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48.