Прошел лишь месяц 2019 года, а театр «Царицынская опера» уже готов представить премьеру оперы Жоржа Бизе «Кармен» на французском языке в постановке Грига Скоморовски. Предыдущая работа режиссера из Вены — «Рождественский бал» — снискала любовь зрителей, и концерты прошли с аншлагом.

Спектакль приурочен к 180-летию со дня рождения знаменитого композитора Жоржа Бизе. Новая постановка станет экспериментом для театра: важную роль сыграют цветовые и световые решения, спецэффекты. При этом костюмы героев и декорации будут лаконичны и минималистичны, выполнены в соответствии со сценической идеей режиссёра. Главным станет эмоциональное наполнение спектакля. 30 и 31 января зрители услышат музыкальный материал практически в полном объёме на языке оригинала.

Отметим, что в этом году «Царицынская опера» готовит еще одну большую премьеру — постановку по произведению Александра Бородина «Князь Игорь». В целом, объявленный Президентом РФ Год театра подарит жителям и гостям Волгоградской области более сотни театральных премьер, выездных гастролей, фестивалей и акций.