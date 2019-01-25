В ближайшие выходные на мототреке «Максимка» в Советском районе Волгограда (с. Песчанка) пройдут традиционные соревнования по автомобильному и мотоциклетному спорту, посвященные 76-й годовщине Победы под Сталинградом. 27 января волгоградцев и гостей города-героя ждут драйвовые заезды автомоделистов и команд дрифтеров. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут показательные выступления и тест-драйвы автомобилей и мототехники.

​В рамках основных соревнований пройдут заезды по мотокроссу в классах «Open-шипы», «250», 125 «юниоры», 85, 65 куб.см., на старт выйдут и полюбившиеся зрителям квадроциклы. Участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 6 регионов России.

Также в программе заявлен автомобильный дрифт и пеший кросс по пересеченной местности среди команд детских спортивных школ – новая дисциплина, совсем недавно включенная в регламент соревнований и сразу полюбившийся зрителям.

Для зрителей организована удобная парковка и подъезд к месту соревнований. Будут работать уличные кафе, а настроение поднимут выступления творческих коллективов, а также горячая выпечка и согревающие напитки.

Организаторами соревнований выступают Региональная общественная организация «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Волгоградской области», Волгоградская городская спортивная общественная организация «Спортивно-технический клуб «АлИг» при поддержке администраций Волгограда и Волгоградской области.

Торжественное открытие мероприятия пройдет в воскресенье, 27 января, в 12:00 на трассе «Максимка» в Советском районе. Вход свободный, более подробную информацию можно получить по телефону 68-02-22 и на сайте www.alig.ru.