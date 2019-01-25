В этом ТОП-5 сразу несколько вечеринок — от формата электронной музыки до акустического концерта, мимо которых мы не смогли пройти. Также, в эти выходные состоится зимний мотокросс, показ скандинавских фильмов и многое другое, о чем сказано в конце публикации. Все мероприятия взяты из календаря событий.

№5

В эту субботу в ИКРЕ покажут короткометражные фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии. Фильмы наполнены юмором и эстетикой скандинавских стран. Вход платный, оплата перед показом. Подробности по ссылке.

№4

В Волгоград впервые приезжает петербургский проект OBERWAVE со своей фирменной дарк-диско вечеринкой. Их знают не только в России, но и в мире. Своим концертом в нашем городе они закрывают тур, в котором успели побывать в Барселоне, Берлине и не только. Если вы о них еще не знаете, то сейчас — самое время. Подробности здесь.

№3

В Dрузья bar пройдет третий КАРТЕЛЬ. Для тех, кто не знает, КАРТЕЛЬ — это серия вечеринок, где выступают только местные группы и только со своим материалом. Можем поспорить, что многие из вас и не знали, что в Волгограде есть талантливые музыкальные команды. Формат специально придуман для того, чтобы одни пришли послушать свои любимые группы, а другие — узнали о них. На сцене выступят душевные «Небо Рыб» и «Улица Ковентри». Вход платный и по записи.

№2

Так получилось, что еще одна крутая вечеринка пройдет в том же Dрузья bar, и мы не можем пройти мимо. Специально для тех, кто любит электронную музыку, здесь состоится вечеринка ORG125. Играть будут как местные диджеи, так и приглашенные гости из Ростова. Сцен будет две — на главном танцполе бара и секретная. На вечеринку вход платный и по регистрации. Все подробности в нашем календаре событий.

№1

Традиционно, на мототреке «Максимка» в это воскресенье пройдут зимние соревнования по автомобильному и мотоциклетному спорту. Волгоградцев и гостей города будут ждать не только красочные соревнования, яркие выступления автомоделистов и команд дрифтеров, но и показательные заезды и тест-драйвы автомобилей и мототехники. Одевайтесь теплее — обещают мороз!

Что не вошло в ТОП-5

Что еще пройдет в субботу:

Что еще пройдет в воскресенье:

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