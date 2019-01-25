В этом ТОП-5 сразу несколько вечеринок — от формата электронной музыки до акустического концерта, мимо которых мы не смогли пройти. Также, в эти выходные состоится зимний мотокросс, показ скандинавских фильмов и многое другое, о чем сказано в конце публикации. Все мероприятия взяты из календаря событий.
№5
В эту субботу в ИКРЕ покажут короткометражные фильмы из Швеции, Норвегии и Финляндии. Фильмы наполнены юмором и эстетикой скандинавских стран. Вход платный, оплата перед показом. Подробности по ссылке.
№4
В Волгоград впервые приезжает петербургский проект OBERWAVE со своей фирменной дарк-диско вечеринкой. Их знают не только в России, но и в мире. Своим концертом в нашем городе они закрывают тур, в котором успели побывать в Барселоне, Берлине и не только. Если вы о них еще не знаете, то сейчас — самое время. Подробности здесь.
№3
В Dрузья bar пройдет третий КАРТЕЛЬ. Для тех, кто не знает, КАРТЕЛЬ — это серия вечеринок, где выступают только местные группы и только со своим материалом. Можем поспорить, что многие из вас и не знали, что в Волгограде есть талантливые музыкальные команды. Формат специально придуман для того, чтобы одни пришли послушать свои любимые группы, а другие — узнали о них. На сцене выступят душевные «Небо Рыб» и «Улица Ковентри». Вход платный и по записи.
№2
Так получилось, что еще одна крутая вечеринка пройдет в том же Dрузья bar, и мы не можем пройти мимо. Специально для тех, кто любит электронную музыку, здесь состоится вечеринка ORG125. Играть будут как местные диджеи, так и приглашенные гости из Ростова. Сцен будет две — на главном танцполе бара и секретная. На вечеринку вход платный и по регистрации. Все подробности в нашем календаре событий.
№1
Традиционно, на мототреке «Максимка» в это воскресенье пройдут зимние соревнования по автомобильному и мотоциклетному спорту. Волгоградцев и гостей города будут ждать не только красочные соревнования, яркие выступления автомоделистов и команд дрифтеров, но и показательные заезды и тест-драйвы автомобилей и мототехники. Одевайтесь теплее — обещают мороз!
Что не вошло в ТОП-5
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Фотовыставка «Великий шелковый путь»
- Выставка Бориса Чепкасова «100 симфоний на масляных красках»
- Выставка «Сад живых бабочек»
- Лекция «Ленинградский авангард Тимура Новикова: от ноль-объекта к неоакадемизму»
- Лекция «Забыть нельзя запомнить»
- Концерт группы «Сказки на ночь» и Newtone
- Трибьют The Beatles
- Концерт дуэта Павла Краснова
- Концерт группы «Третий Рим»
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Фотовыставка «Великий шелковый путь»
- Выставка Бориса Чепкасова «100 симфоний на масляных красках»
- Выставка «Сад живых бабочек»
- Праздник «Татьяны домостроительницы»
- Соревнование кубок Сталинграда
- Показ российских короткометражных фильмов
- Концерт «Твой хит»
- Интеллектуальная игра «Где логика?»
- Открытый турнир по дартсу
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