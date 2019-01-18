В эти выходные пройдет немало событий, но мы расскажем подробнее лишь о некоторых из них. В Волгограде выступит питерская группа «Март», пройдет лекция о том, какие лекарства лечат, а какие лишь съедают ваш бюджет, стартует серия тренингов актерского мастерства, пройдет первенство по зимнему фигурному вождению велосипеда и откроется интерактивная выставка «От Сталинграда до Берлина». Больше мероприятий города ищите на нашем сайте по ссылке.

№5

Из дождливого Санкт-Петербурга к нам приезжает рок-группа «Март» (ex. Пропеллерброкен). Выступят в эту субботу в Harat’s Pub. Подробности в нашем календаре событий. Весна ближе, чем вы думаете.

№4

В Икре пройдет лекция от проекта «Волгоградское научное кафе» на тему «Бездоказательная медицина: мне помогло, и вам поможет». На аптечных полках лежит огромное количество лекарств, но вот какие из них действительно лечат — это вопрос. Разобраться в том, какие лекарства на самом деле пустышки, а какие нет, поможет Евгений Морковин, кандидат медицинских наук, зав. лабораторией психофармакологии НЦИЛС ВолгГМУ. На лекцию нужно регистрироваться. Подробности здесь.

№3

В Комсомольском саду пройдет IV-е Открытое первенство по зимнему фигурному вождению велосипеда. Посмотреть на виртуозное исполнение вело-трюков вы сможете уже в это воскресенье.

№2

В воскресенье в Волгоградской областной библиотеке для молодежи пройдет тренинг актерского мастерства. Мероприятие приурочено к Году театра в России. Подробности по ссылке.

№1

В Старой Сарепте с 19 января открывается выставка «От Сталинграда до Берлина». Выставка проходит в рамках второго этапа военно-исторического проекта «Без Сталинграда нам не победить». В течение дня члены клуба «Пехотинец» будут знакомить с экспонатами выставки о боевом пути доблестных воинов Красной Армии к Берлину. На выставку нужно записываться.

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Что еще пройдет в воскресенье:

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