В эти выходные пройдет немало событий, но мы расскажем подробнее лишь о некоторых из них. В Волгограде выступит питерская группа «Март», пройдет лекция о том, какие лекарства лечат, а какие лишь съедают ваш бюджет, стартует серия тренингов актерского мастерства, пройдет первенство по зимнему фигурному вождению велосипеда и откроется интерактивная выставка «От Сталинграда до Берлина». Больше мероприятий города ищите на нашем сайте по ссылке.
№5
Из дождливого Санкт-Петербурга к нам приезжает рок-группа «Март» (ex. Пропеллерброкен). Выступят в эту субботу в Harat’s Pub. Подробности в нашем календаре событий. Весна ближе, чем вы думаете.
№4
В Икре пройдет лекция от проекта «Волгоградское научное кафе» на тему «Бездоказательная медицина: мне помогло, и вам поможет». На аптечных полках лежит огромное количество лекарств, но вот какие из них действительно лечат — это вопрос. Разобраться в том, какие лекарства на самом деле пустышки, а какие нет, поможет Евгений Морковин, кандидат медицинских наук, зав. лабораторией психофармакологии НЦИЛС ВолгГМУ. На лекцию нужно регистрироваться. Подробности здесь.
№3
В Комсомольском саду пройдет IV-е Открытое первенство по зимнему фигурному вождению велосипеда. Посмотреть на виртуозное исполнение вело-трюков вы сможете уже в это воскресенье.
№2
В воскресенье в Волгоградской областной библиотеке для молодежи пройдет тренинг актерского мастерства. Мероприятие приурочено к Году театра в России. Подробности по ссылке.
№1
В Старой Сарепте с 19 января открывается выставка «От Сталинграда до Берлина». Выставка проходит в рамках второго этапа военно-исторического проекта «Без Сталинграда нам не победить». В течение дня члены клуба «Пехотинец» будут знакомить с экспонатами выставки о боевом пути доблестных воинов Красной Армии к Берлину. На выставку нужно записываться.
Что не вошло в ТОП-5
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Фотовыставка «Великий шелковый путь»
- Интерактивная программа «Святой вечер — вечерок»
- Выставка Бориса Чепкасова «100 симфоний на масляных красках»
- Выставка «Сад живых бабочек»
- Freeze-show
- Мастер-класс по мыловарению
- Городской конкурс художественного слова «С новой строки»
- Лекция «Какие они, мои джинсы мечты?»
Концерты:
- Концерт рэпера «Вертушка Газманова»
- Концерт группы Шестое чувство и The Humanz
- Концерт группы Project F
- Концерт группы Radiotochka
- DRUMROLL DJ+DRUMS
- Вечеринка БЕРЛИНЕР
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Фотовыставка «Великий шелковый путь»
- Выставка Бориса Чепкасова «100 симфоний на масляных красках»
- Выставка «Сад живых бабочек»
- Детский праздник на «Первой улице Мира»
- Музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес»
- Freeze-show
- Мастер-класс по мыловарению
- Мастер-класс «Грифельная доска из спила»
- ANTIFORM
Концерты:
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