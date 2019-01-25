Волгоград – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, ко Дню студента проанализировал активность учащихся вузов в Волгограде. Больше всего звонили и пользовались интернетом студенты ВолГАУ.

Оператор сравнил активность абонентов Tele2 в вузах Волгоградской области. Тройку лидеров по голосовым вызовам возглавил Волгоградский государственный аграрный университет. На него в декабре пришлись 22,7% от всего трафика.

Немногим меньше любят поговорить студенты Волгоградского государственного университета и Волгоградского государственного технического университета. На студентов каждого из вузов пришлось по 20,6% голосового трафика.

Самыми активными интернет-пользователями также оказались студенты ВолГАУ. В декабре они использовали 10 Тб, причем почти 77% пришлись на сеть 4G.

На втором месте по интернет активности оказались учащиеся ВолГТУ (9,8 Тб). При этом они оказались лидерами по потреблению интернета в сети LTE – почти 80% их трафика пришлись именно на эту сеть.

Замыкает тройку лидеров здесь также ВолГУ, его студенты использовали почти 9 Тб интернета.

Олег Савчук, технический директор Tele2 макрорегион «Юг»:

«Студенты – одни из самых активных пользователей сетей 4G, где трафик данных постоянно растет. Учащимся важно всегда оставаться на связи, быть в курсе трендов и модных новинок, пользоваться видеохостингами и мессенджерами. Поэтому такая требовательная аудитория служит для Tele2 своеобразным индикатором высокого качества сети и мобильного интернета оператора. В прошлом году мы значительно улучшили покрытие LTE в Волгоградской области, поскольку именно эта технология востребована среди абонентов. Так, например, более 75% интернет-трафика среди студентов приходится на сеть 4G».