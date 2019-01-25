Фантастические фильмы так богаты на предсказания, что теория вероятности обязала часть из них сбыться. «Скоро во всех домах сольются воедино телефон, телевизор и компьютер! Хочешь попасть в Лувр? Пожалуйста! Посмотреть женский рестлинг? Пожалуйста. Хочешь делать покупки, не выходя из дома? Это тоже возможно». Слова из фильма 1996 года оказались пророческими, сегодня телеком стирает границы и расстояния.

В конце 2017 года компания «Коламбия Телеком» (ТМ Next One) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»). Это позволило создать для волгоградцев более комфортную единую телеком-среду. Как прошел первый год после объединения, что изменилось для горожан и что еще предстоит – об этом в нашем сегодняшнем обзоре.

От свитера к твиттеру

Самое важное изменение, которое коснулось клиентов присоединенной компании, – новые, более качественные интернет и цифровое ТВ. Теперь абоненты при наличии технической возможности со стороны оператора и соответствующего оборудования у пользователя могут подключить интернет на скорости до 200 Мбит/с и смотреть до 219 каналов цифрового ТВ, из них 85 — в HD. Это максимум среди федеральных операторов платного ТВ. Еще полтора года назад абонентам «Коламбии Телеком» были доступны только 88 кабельных каналов и тарифные планы со средней скоростью 5-10 Мбит/с.

Кроме того, теперь клиентам доступно мультиплатформенное ТВ «Дом.ru Movix», которое можно смотреть с разных устройств: ТВ, планшета, смартфона. От привычного ТВ его отличает быстрый поиск контента, удобство просмотра на любом устройстве, единый интерфейс, возможность перемотки и записи эфира и большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров.

Wi—Fi — не роскошь, а средство интернет-передвижения

При переключении на сеть «Дом.ru» по желанию и при технической необходимости клиентам заменили оборудование — ТВ-приставку или Wi-Fi роутер — и кабель, ведущий в квартиру. Теперь клиенты могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с.* Чтобы обеспечить такую скорость, оператор предоставил возможность выбора нового высокоскоростного оборудования из линейки Wi-Fi роутеров, которые также доступны клиентам присоединенной компании. Все новые устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия. Роутеры выгодно отличаются от моделей, которые продаются в сетевых магазинах, ценой и программным обеспечением.

Домашняя работа

Масштабные изменения коснулись и сети. «Дом.ru» весь год вел модернизацию сети и оборудования «Коламбии Телеком». Это позволило улучшить качество услуг почти в 1000 домах Волгограда. Работы продолжаются. На всей сети установлены датчики удаленного мониторинга. Каждые несколько секунд с них запрашивается информация о состоянии коммутационных шкафов и кабелей, наличии электропитания и других параметрах. Если состояние датчика отлично от нормального, диспетчер центра мониторинга мгновенно получает информацию от системы и оперативно передает ее технической службе поддержки, которая немедленно приступает к устранению неполадок. Управляемая сеть – важное преимущество и для компании, и для клиента.

«Технологии позволяют контролировать работу сети удаленно и снижать количество сервисных обращений. Мы можем устранить неполадки еще до того, как клиент о них узнает – это позволяет нам работать проактивно», — отмечает директор волгоградского филиала Дом.ru Иван Ягупов.

Умные решения в городской среде

2019 год в телекоме пройдет под знаком «умных программ», цель которых — повышение комфорта жизни людей. «Дом.ru» занимается разработками для внедрения проекта «Умный дом». Например, в ближайшем будущем клиенты оператора смогут дистанционно контролировать протечки воды/газа/отопления, управлять калиткой, шлагбаумом, организовывать видеонаблюдение в своей квартире. Уже сейчас компания предлагает управлять домофоном с мобильного телефона, запустив в ноябре этого года пилотный проект. Называется он «Умный домофон» и позволяет клиенту полностью управлять домофонной панелью с помощью мобильного приложения. Например, можно в любой момент посмотреть, кто находится перед подъездом или уберечь детей, которые могут открыть дверь посторонним.

«Мы делаем коммуникации простыми и доступными, постоянно работаем над удобством клиентских сервисов. Современные технологии работают для клиента, оставаясь незаметными помощниками в повседневной жизни», — подчеркивает Иван Ягупов.

*Доступно при наличии технической возможности, подробности по телефону 88003337000 или на сайте https://volgograd.domru.ru/