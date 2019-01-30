Молодёжь приглашают принять участие в историческом экскурсе «Дом-призрак. Загадка фронтовой фотографии», который будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи 5 февраля.

Участникам мероприятия «Дом-призрак. Загадка фронтовой фотографии» предстоит разгадать эту загадку. Проведя историческое расследование, узнав много нового о родном городе и ответив на вопросы о Сталинградской битве, школьники разгадают загадку фронтовой фотографии, подписанной: «Победа! 2 февраля 1943 года». Если присмотреться к этой фотографии внимательно, можно обнаружить дом-призрак. Этим призраком является дом, стоящий позади группы радующихся солдат. На фотографии за солдатами – одна из улиц Сталинграда. Слева стоит большой угловой четырёхэтажный дом, дальше по улице за домом стоят два небольших двухэтажных дома, а ещё дальше за ними – высокое четырёхэтажное здание, у которого даже крыша сохранилась. Но существует более ранняя фотография того же дома, на которой он почти разрушен.

Как такое произошло? Возможно ли это? Что, дом возвели заново? На довоенных снимках дом есть. Во время бомбардировки дом был разрушен, а потом вдруг вырастает из пепла.

Экскурс состоится 5 февраля, начало в 11:50. Справки по телефону 8 (8442)94-45-44 (Лариса Жданова).