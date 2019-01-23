Праздничный «Студенческий экспресс» будет организован в честь Дня студента, им станет «городская электричка», курсирующая по маршруту Волгоград-1 – Аэропорт — Волгоград-1.

Организаторами «Студенческого экспресса» являются АО «Волгоградтранспригород», педагогические и студенческие коллективы волгоградских вузов и техникумов.

Во время поездки студентов ожидает участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Кроме того, все желающие смогут услышать популярные российские и зарубежные хиты в исполнении волгоградской музыкальной группы и поучаствовать в «Караоке Баттле». В вагоне «фото-студии» студенты получат памятную фотографию о поездке, сделанную профессиональным фотографом.

«Студенческий экспресс» отправится от пригородного вокзала ст. Волгоград-1 25 января в 10:51.