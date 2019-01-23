Праздничный «Студенческий экспресс» будет организован в честь Дня студента, им станет «городская электричка», курсирующая по маршруту Волгоград-1 – Аэропорт — Волгоград-1.

Организаторами «Студенческого экспресса» являются АО «Волгоградтранспригород», педагогические и студенческие коллективы волгоградских вузов и техникумов.
Во время поездки студентов ожидает участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Кроме того, все желающие смогут услышать популярные российские и зарубежные хиты в исполнении волгоградской музыкальной группы и поучаствовать в «Караоке Баттле». В вагоне «фото-студии» студенты получат памятную фотографию о поездке, сделанную профессиональным фотографом.

«Студенческий экспресс» отправится от пригородного вокзала ст. Волгоград-1 25 января в 10:51.

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январь, 2019

24янв11:00РекомендуемЛитературно-исторический конкурс «Поэтическая история»11:00 Библиотека им. М. ГорькогоРубрика:Досуг

25янв10:30РекомендуемТурнир по игре «Что? Где? Когда?»10:30 ЖД Вокзал 1Рубрика:Досуг

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