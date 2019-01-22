На этой неделе в ТРЦ «Акварель» состоится фестиваль творчества студентов «Акварель талантов — 2019». К участию приглашаются студенты (курсанты) образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Волгограда, члены молодежных общественных организаций Волгограда, воспитанники учреждений сферы молодежной политики Волгограда в возрасте от 14 до 30 лет.

Фестиваль пройдет в трех номинациях: вокал (соло, коллектив), хореография (соло, коллектив), оригинальный жанр.

Любой представитель студенчества сможет стать участником, направив заявку по ссылке и пройдя предварительный кастинг.

Организатором фестиваля является муниципальное учреждение «Городской молодёжный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Участников ждет возможность показать себя на одной из лучших площадок Волгограда, а зрителей – настоящий фейерверк студенческих талантов: вокал, танцы в самых разных направлениях, оригинальные литературные, театральные и цирковые номера.

Мероприятие состоится 25 января, в 16:00.