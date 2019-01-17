В Волгоградском музыкальном театре впервые состоится концерт стипендиатов городской Думы «Арт – лидеры», который будет проходить 22 января. На сцене театра выступят самые одаренные школьники города-героя, которым в 2018 году была присуждена стипендия за достижения в сфере образования и культуры. Зрители увидят творчество исполнителей народной и эстрадной песни, танцоров, театральных коллективов и воспитанников цирковых студий. Начало в 16:00.

Персональная стипендия выплачивается с 1999 года лучшим волгоградским школьникам, которые добились выдающихся успехов в области образования, спорта и искусства. С 2008 года стипендия присуждается и талантливым коллективам: спортивным командам, театрам, хорам, ансамблям, оркестрам учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда. Каждый год стипендию в размере 1500 рублей ежемесячно получают более 600 одаренных школьников Волгограда.

22 января свое мастерство продемонстрируют те, кто получает стипендию за достижения и участие в творческой жизни Волгограда в 2018 году. Многие коллективы принимали участие в организации развлекательных мероприятий для болельщиков во время Чемпионата мира по футболу — 2018. Все те, кто выйдет на сцену Волгоградского музыкального театра 22 января, являются многочисленными победителями олимпиад, соревнований и конкурсов самого разного уровня, включая всероссийский и международный.