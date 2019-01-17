Волгоградцев приглашают на открытую выставку «От Сталинграда до Берлина», которая будет проходить 19 января в рамках второго этапа военно-исторического проекта «Без Сталинграда нам не победить». Экспозиция была подготовлена музеем-заповедником «Старая Сарепта» и военно-историческим клубом «Пехотинец».

Выставка будет проходить на территории музея-заповедника «Старая Сарепта» для учащихся школ Волгограда. В течение дня члены клуба «Пехотинец» будут знакомить с экспонатами выставки о боевом пути доблестных воинов Красной Армии к Берлину.

Запись по телефонам: 89178476475, 89173351984. Вход и экскурсия бесплатные.

«Старая Сарепта» приглашает на открытую выставку «От Сталинграда до Берлина» Культура

:-P

январь, 2019

19янв11:00РекомендуемВыставка «От Сталинграда до Берлина»11:00 Музей-заповедник «Старая Сарепта»Рубрика:Досуг

19янв17:00РекомендуемГородской конкурс художественного слова «С новой строки»17:00 Молодёжный центр 'Лидер'Рубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Реконструкция взятия Берлина в «Старой Сарепте»
  2. Пряники Старой Сарепты
  3. «Ночь музеев» пройдет уже в эти выходные