Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает юных волгоградев посетить интерактивную программу «Школа командиров», подготовленную ко дню победы в Сталинградской битве.

В рамках программы ребятам предложат пройти полосу препятствий, после которой они получат «военный билет». Также они научатся ставить палатку, увидят вещи из солдатского вещмешка, а также форму и снаряжение советских солдат.

Программа состоится 2 февраля в 11:00. Стоимость участия — 150 рублей. Возраст от 5 до 10 лет. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

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январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

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