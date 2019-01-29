Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает юных волгоградев посетить интерактивную программу «Школа командиров», подготовленную ко дню победы в Сталинградской битве.

В рамках программы ребятам предложат пройти полосу препятствий, после которой они получат «военный билет». Также они научатся ставить палатку, увидят вещи из солдатского вещмешка, а также форму и снаряжение советских солдат.

Программа состоится 2 февраля в 11:00. Стоимость участия — 150 рублей. Возраст от 5 до 10 лет. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.