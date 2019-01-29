В течение февраля у волгоградцев есть отличная возможность познакомить детей с интерактивными программами музея-заповедника «Старая Сарепта», который запускает проект для юных посетителей. Каждую субботу февраля в 11.00 их ждут познавательные интерактивные программы.

Откроет проект 2 февраля программа «Школа командиров», в ходе которой дети познакомятся с формой и снаряжением советских солдат, соберут палатку, пройдут полосу препятствий и получат «военный билет».

9 февраля юные гости музея-заповедника отправятся в виртуальное путешествие по миру с сарептянкой.

16 февраля мы приглашаем поиграть с мастерицами-затейницами и узнать о швейном производстве и мыловарении. А 23 февраля дети смогут познакомиться с мужскими ремеслами сарептян.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.