В прошлом 2018 году сотрудники природного парка провели немало мероприятий, в том числе направленных и на улучшение экологической ситуации. В этом году они не намерены останавливаться и уже разработали план будущих мероприятий. Их цель – повышение информированности населения об уникальной природной территории, воспитание экологической культуры и ответственности за состояние окружающей среды.

Принять участие в мероприятиях можете и вы. К примеру с начала этого года специалисты парка ведут прием заявок на участие в межрайонном празднике «День водно-болотных угодий», в рамках которого пройдут конкурсы тематических школьных стенгазет и фотографий, познавательная викторина, творческие состязания экологических театров и агитбригад. Заявки принимаются до конца этой недели. Также парк продолжает прием работ на региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса. От старшеклассников ждут исследований на тему охраны водных ресурсов и восстановления водных систем.

В феврале экологи организуют краеведческую конференцию, посвященную известному полярному исследователю, нашему земляку, уроженцу села Царёв, Никифору Бегичеву. Школьники и студенты представят на ней исследовательские работы, эссе, очерки о путешественниках, родившихся и живших в Волгоградской области или исследовавших наш край. На конференции будет презентован новый туристическо-краеведческий маршрут, названный в честь первооткрывателя Никифора Бегичева.

Большое количество просветительских мероприятий запланировано в природном парке на весну. Это и межрайонная школьная конференция «Природа Волго-Ахтубинской поймы», и областные праздники «День птиц» и «День Волги», природоохранные акции «Чистый берег» и «Весна идет!».

Летом сотрудники природного парка проведут Дни Экологии в пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях. Специалисты познакомят школьников с удивительным растительным и животным миром Волго-Ахтубинской поймы, организуют игры, конкурсы, викторины.

Одним из самых интересных мероприятий, запланированных в парке на этот год, станет фестиваль «День дуба». Он пройдет в «Волго-Ахтубинской пойме» впервые. В рамках фестиваля будут организованы как просветительские мероприятия – конференции, выставки, мастер-классы, так и развлекательные – выступления творческих коллективов, дегустация экологически чистой продукции, выращенной на территории природного парка.

Большое внимание парк уделит природоохранным мероприятиям. В этом году к участию в субботниках, акциях по уборке водоохранных зон и мест массового отдыха планируется увеличить охват вовлекаемого в них населения — волонтеров, местных жителей, школьников.

Напомним, что только осенью прошлого года в рамках природоохранной акции «Очистим берег от мусора» на территории парка были собраны и вывезены на полигоны порядка 5 тысяч мешков бытовых отходов, от мусора очищена территория в 380 гектаров. Участниками акции стали 3 310 человек.

Всю интересующую информацию о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», а также контакты можно найти по ссылке.