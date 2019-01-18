Волгоградцев приглашают принять участие в уже традиционном IV-е Открытом первенстве по зимнему фигурному вождению велосипеда, которое состоится 20 января. Организатором мероприятия выступает велоклуб «Орион» и парк «Комсомольский сад».

Мероприятие будет проходить в парке «Комсомольский сад» (напротив велопроката “Эдельвейс” и верёвочного парка “Тарзания”). Регистрация участников с 11:00 до 11:30. Начало соревнований сразу после регистрации в 11:30.

Общие условия проведения соревнований:
1. Дистанция фигурного вождения состоит из 11 фигур, расположенных в определенном порядке.
2. В соревнованиях принимают участие все желающие велосипедисты в двух возрастных группах – подростки до 15 лет и взрослые.

Определение результатов и награждение:
1. Производится общий зачет, юношеский (до 15 лет) и отдельный зачет среди женщин
2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.

На дистанции «Фигурное вождение» допускается использование велосипедов, удовлетворяющих следующим требованиям:
1. Расстояние между осями колес не менее 950 мм.
2. Диаметр колес не менее 26 дюймов.
3. Работоспособные передний и задний тормоза.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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январь, 2019

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