Со свалок Среднеахтубинского района, где ведутся работы по ликвидации опасных объектов, уже были вывезены более 150 тысяч кубометров мусора — почти половина запланированного объема. Работы по ликвидации 18 объектов накопленного экологического ущерба, 14 из которых находятся на территории уникального природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» и направлены на повышение качества жизни сотен тысяч жителей Волгоградской области.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, со свалок Среднеахтубинского района на объект утилизации вывезена почти половина объема мусора, накопленного в течение полувека. К третьей декаде января более чем на 50% ликвидированы свалки в Краснослободске и поселке Средняя Ахтуба. Полностью очищены от отходов территории общей площадью два гектара возле хуторов Ямы и Клетский. Практически завершена ликвидация свалки рядом с хутором Бурковский. В настоящее время, несмотря на сложные погодные условия, вывоз мусора продолжается на восьми объектах; задействованы порядка 50 единиц спецтехники, в том числе более 30 самосвалов. В этом году подрядчик приступит к ликвидации еще 8 свалок.