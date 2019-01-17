В текущем году в регионе планируют отремонтировать семь гидротехнических сооружений, что позволит обеспечить защиту 1500 человек, проживающих возле водоемов, обезопасить объекты инфраструктуры в период паводка.

Как сообщают в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» будут направлены 122 миллиона рублей. В 2019 году предстоит привести в порядок сооружения на прудах Бычий и Новый в городском округе – город Михайловка, Жуковский — в Кумылженском районе, Микояновский — в Городищенском, Куртлакский в Суровикинском.

Также специалисты проведут восстановительные работы оградительного вала на территории Еланского городского поселения и в балке Перегрузная Октябрьского района. Кроме того, в течение текущего года будет завершен ремонт ГТС на реке Торгун в Савинском поселении Палласовского района.