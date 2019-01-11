С наступлением 2019 года в регионе вступили в силу новые меры соцподдержки, одной из которых является обеспечение бесплатными завтраками всех первоклассников в школьных столовых. Число учеников, получающих бесплатное питание, достигло более чем 27 тысяч детей. В итоге, в 2019 году число учеников, имеющих право на льготное питание, превысит 121 тысячу человек. В прошлом году такая возможность предоставлялась 105 тысячам школьников.

По данным пресс-службы комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ранее стоимость питания компенсировали не всем первоклассникам, а лишь детям из малообеспеченных и многодетных семей; а также состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка. Отметим также, что в регионе сохраняется право на бесплатное питание для всех учеников 1-4 классов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Кроме того, увеличен размер компенсации стоимости питания — теперь в меню включено больше мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, полезных злаков.