И вновь жители и гости города смогу увидеть прекрасный взвод девушек-регулировщиц, одетых в форму военного времени, который уже стал визитной карточкой волгоградской полиции. Уникальный взвод девушек-регулировщиц Главного Управления МВД России по Волгоградской области уже девятый год подряд создает атмосферу военных лет в период празднования исторических дат в городе-герое.

1 и 2 февраля 2019 года девушки-регулировщицы вновь облачатся в форму военных лет и будут нести службу на улицах города. Волгоградцы смогут увидеть регулировщиц на Мамаевом кургане, центральных улицах и площадях города-героя.

С момента создания отряда численный состав девушек-регулировщиц значительно увеличился. Сейчас необычный колорит историческим праздникам придают 2 взвода, состоящих из 60 сотрудниц полиции. Кто-то из девушек-регулировщиц несет службу с первого дня образования взвода, кто-то пополнил эти ряды совсем недавно. Все они прошли строгий отбор, и на каждую девушку сшита индивидуальная форма образца военных лет.

Накануне готовность ретро-взвода к несению службы лично проверил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Александр Николаевич отметил, что взвод девушек-регулировщиц уже давно стал визитной карточкой волгоградской полиции и несет большую ответственность, с которой, без сомнения, справится.