Региональный оператор – компания «Управление отходами – Волгоград» — продолжает принимать от потребителей звонки на телефон горячей линии. Все поступающие обращения обрабатываются, информация передается в диспетчерскую службу, выделяется техника, формируются бригады, корректируются графики вывоза отходов и производится зачистка площадок.

Первые десять дней нового года стали самыми насыщенными по числу обращений — в среднем поступало около 300 звонков в день. Период зимних каникул, когда объем образуемого мусора традиционно возрастает, совпал с началом работы регионального оператора, при этом большинство вопросов касалось уточнения графика вывоза ТКО, оснащения контейнерных площадок, порядка заключения договоров.

ООО «Управление отходами – Волгоград» благодарит своих абонентов за обратную связь, позволяющую оперативно решать возникающие вопросы.

В телефонной заявке рекомендуется сообщать точный адрес нахождения контейнерной площадки, свои контактные данные, для оперативного перераспределения техники указывать, сколько и каких контейнеров (пластиковых или металлических) находится на площадке.

Напоминаем, получить консультацию и оставить информацию можно по телефону: 8-800-350-43-48, колл-центр работает в будни, с 9.00 до 18.00.