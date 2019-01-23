Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области ООО «Управление отходами — Волгоград» предпринимает исчерпывающие меры для нормализации работы. Уже сейчас можно отметить, что в регионе ситуация с вывозом мусора стабилизируется.

Основная задача регоператора — максимально минимизировать неудобства для жителей в период настройки системы. Для этого при необходимости за счет средств РО руководство муниципалитетов оказывает содействие в решении текущих проблем в сфере обращения с отходами. Так, к расчистке проблемных площадок уже привлекаются дополнительные ресурсы: МУПы, частные компании. На большинстве территорий заключены договоры с вывозящими организациями, которые работали ранее. Сейчас выстраивается итоговая логистика всех маршрутов и графиков для выхода на плановые показатели вывоза ТКО.

С начала работы на территории Волгограда региональный оператор значительно укрепил материально-техническую базу: количество занятой техники увеличено на пять единиц и достигло 88; увеличено количество контейнеров — с 4208 до 5943 штук. Также на 40% — с 52 до 70 — выросло число маршрутов, что позволило почти вдвое увеличить охват территории и улучшить ритмичность работы вывозящих компаний по графику.

Кроме того, укрепляются кадровые ресурсы: за последние три недели дополнительно приняты 50 водителей и 15 грузчиков — на маршруты выходят 175 и 83 рабочих соответственно.

Отметим, планируемое ежемесячное количество твердых коммунальных отходов для вывоза по всей Волгоградской области — почти 540 тысяч кубометров, в том числе Волгоград — почти 210 тысяч кубометров.

Напомним, с 1 января 2019 года по всей России в соответствии с федеральным законодательством начала работу новая система обращения с ТКО. Ответственным за вывоз мусора в Волгоградской области по итогам конкурса определено ООО «Управление отходами — Волгоград».