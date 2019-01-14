Более 800 пластиковых контейнеров были установлены на контейнерных площадках в различных районах областного центра за новогодние праздники. В ближайшие дни количество современных емкостей для ТКО будет увеличено еще на 300 единиц.

Это новые, удобные в эксплуатации, выкатные пластиковые контейнеры, оснащенные специальной, плотно-прилегающей к поверхности евро-крышкой. Они имеют сверхпрочную конструкцию, устойчивы к перепадам температур и погодным условиям.

Кроме того, это оборудование соответствует всем современным экологическим нормам и после окончания срока эксплуатации подлежит переработке. Контейнеры предназначены для задней загрузки мусоровозов.

Напомним, очередная партия из 1120 современных евроконтейнеров емкостью 1,1 м3 была получена региональным оператором в последние дни декабря. Большая часть из них уже установлена на площадках во дворах Волгограда. Еще 300 пришли на смену устаревшему контейнерному фонду в Камышине. До 20 января региональный оператор получит 1100 таких же евроконтейнеров.

Всего региональным оператором приобретены 4947 евроконтейнеров, необходимых для оснащения контейнерных площадок в Волгограде.

Помимо этого, закуплены выкатные контейнеры емкостью 0,66 м3, предназначенные для многоквартирных домов с мусоропроводами. До конца января будет поставлены 432 современные мобильные емкости для ТКО.