Компания «Управление отходами» осуществляет свою деятельность в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в четырех регионах страны. Региональный оператор в Волгоградской области усилил свою команду за счет приглашения специалистов высокой квалификации в сфере ТКО с опытом работы на федеральном уровне, а также экспертов в организации работы сектора вывоза. Сейчас они контролируют внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляют помощь в координации деятельности «Управление отходами — Волгоград», корректировке логистики и налаживании штатной работы компании.

Также активно идет набор дополнительного персонала на рабочие специальности, сверх плана. Так, накануне прошла ярмарка вакансий, на которую пришли 90 человек.

Из них взяли направления на трудоустройство 24 человека – это водители с допуском на управление спецтехникой, грузчики и логисты. В ближайшее время планируется организовать проведение общественных работ для грузчиков.

Кроме того, совместно с комитетом по труду и занятости Волгоградской области проработана возможность организации вахтового приёма грузчиков из области.

:-P

январь, 2019

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