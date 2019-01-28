Региональный оператор ООО «Управление отходами — Волгоград» выполнит перерасчет за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в январе. При этом жителям не придется обращаться в офис регоператора и писать заявление с просьбой о перерасчете. Плата за услугу пересмотрена в сторону уменьшения исходя из фактического оказания услуги и на основе актов, подписанных главами администраций районов города и региональным оператором.

По частному сектору шести районов Волгограда — Центральному, Ворошиловскому, Краснооктябрьскому, Дзержинскому, Тракторозаводскому и Советскому — перерасчет составит 100% — жители получат квитанцию с нулевым начислением. По двум районам – Кировскому и Красноармейскому перерасчет составит 64,6%.

В многоквартирном жилом фонде всех районов Волгограда перерасчет составит от 32,3% до 64,6% в зависимости от объемов предоставленных услуг.

Для жителей области также будет произведен перерасчет услуги. Сегодня завершается работа по подписанию актов по каждому муниципальному образованию в разрезе поселений и хуторов. В зависимости от наличия фактов, подтвержденных главами районов и городских округов, перерасчет составит до 100%. Исключение составляют поселения, где вывоз мусора обеспечен в полном объеме.

Отметим, с 1 января 2019 года услуга по обращению с ТКО перешла в разряд коммунальных. Для жителей многоквартирных домов появится отдельная строка «Обращение с ТКО» в общей квитанции с отдельным штрих-кодом к оплате и информацией о начислении и перерасчете. Жители частного сектора в Волгограде получат отдельную квитанцию за эту коммунальную услугу.

Кроме того, жители, которые временно отсутствовали по месту жительства, вправе обратиться за дополнительным перерасчетом согласно законодательству — на обороте квитанции будет размещена контактная информация для обращений граждан и перечень документов.

Напомним, что по вопросам начисления и перерасчетов по услуге «Обращение с ТКО» волгоградцам можно обращаться на участки АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», а также с помощью удобных дистанционных каналов – личный кабинет и мобильное приложение. Перечень адресов приведен на сайте ivc34.ru. Жители области могут обратиться в местные отделения МФЦ, кроме Волжского и Камышина. Там созданы специальные пункты:

— в Волжском по адресу: ул. Пушкина, 113 М, каб.9, тел. 8(8443)21-49-50.

— в Камышине по адресу: 7 мкр., д. 26 пом. 49б, тел. 8(84457) 5-10-71.

Напомним, что ежедневно работает единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48.