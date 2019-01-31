Региональный оператор ООО «Управление отходами — Волгоград» выполнит перерасчет за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в январе. При этом жителям региона не придется даже писать заявление в адрес регоператора. Плата за услугу будет уменьшена пропорционально объемам ее фактического оказания.

В зависимости от наличия фактов, подтвержденных главами районов и городских округов, перерасчет составит до 100 процентов. Исключение — поселения, где вывоз мусора был обеспечен в полном объеме. Сейчас уже завершилась работа по подписанию актов по каждому муниципальному образованию в разрезе поселений и хуторов.

Отметим, с 1 января 2019 года услуга по обращению с ТКО перешла в разряд коммунальных. Жители области получат индивидуальный платежный документ за услугу «Обращение с ТКО».

Кроме того, граждане, которые временно отсутствовали по месту жительства, вправе обратиться за дополнительным перерасчетом согласно законодательству. На обороте квитанции будет размещена контактная информация для обращений и перечень документов, которые нужно предоставить.

Всем жители Волгоградской области по вопросам начисления и перерасчетов по услуге «Обращение с ТКО» могут обратиться в местные отделения МФЦ. Там можно теперь получить консультацию по вопросам качества оказания услуги «Обращение с ТКО», подать документы на открытие лицевого счета, проведение перерасчета платы в связи с временным отсутствием по месту жительства, изменение числа или ФИО зарегистрированных граждан, параметров (площади) помещения.

Напомним, что юридическим лицам в области для заключения договора с региональным оператором также можно обратиться в местные отделения МФЦ.

Отметим, что потребители (физические и юридические лица) Волжского и Камышина по аналогичным вопросам должны обращаться не в МФЦ, а в специально открытые абонентские отделы по адресам:

г. Волжский, ул. Пушкина, 113 М, каб. 9, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8(8443)21-49-50 — только для приема документов на заключение договоров от юридических лиц.

Прием физических лиц по вопросам перерасчета и др. — ул. Оломоуцкая, 68 и пр. Ленина,19.

Прием физических лиц по вопросам перерасчета и др. — ул. Оломоуцкая, 68 и пр. Ленина,19. г. Камышин, 7 мкр., д. 26, пом. 49б, с 9.00 до 18.00, тел. 8(84457) 5-10-71.

Ежедневно работает единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru

Напомним, с 1 января 2019 года по всей России в соответствии с федеральным законодательством начала работу новая система обращения с ТКО. Ответственным за вывоз мусора в Волгоградской области по итогам конкурса определено ООО «Управление отходами — Волгоград».