Город Волжский Волгоградской области стал одной из первых территорий региона, где удалось практически полностью решить вопрос с вывозом твердых коммунальных отходов.

По словам ВРИО генерального директора ООО «Управление отходами — Волгоград» Алексея Савенкова, главное, что удалось сделать – добиться качественного взаимодействия между региональным оператором, транспортной компанией и администрацией Волжского. Как результат – компания и подрядчики оперативно реагируют на обращения жителей с жалобами на складирование ТКО и быстро ликвидируют внештатные ситуации. Все претензии и пожелания по работе компании принимаются по телефону «горячей линии» администрации Волжского. Ее номер – 8-8443-41-31-43.

На продуманные логистами маршруты вышли новые, современные автомобили с современной надстройкой для прессования и перевозки отходов, с возможностью боковой и задней загрузки. Вся спецтехника оборудована системами фотофиксации и поддонами для сбора жидкости. Установленные в кузове прессы позволяют за раз взять до 100 кубометров отходов.

На контейнерных площадках уже установлены 1400 евроконтейнеров объемом 1,1 кубометр взамен старых и поврежденных металлических баков, установленных на открытых площадках. Идет замена и контейнеров в многоквартирных домах – уже установлены 225 штук. Они оборудованы крышками для предотвращения разлета отходов и колесами, что значительно облегчает труд сотрудников управляющих организаций, занимающихся обслуживанием мусоропровода. Более того – в обязанности каждого экипажа мусоровоза (он состоит из водителя и грузчика) входит уборка отходов, попавших на землю во время опорожнения контейнера в кузов спецавтомобиля.

Добавим, что сейчас специалисты ООО «Управление отходами — Волгоград» заканчивают тонкую настройку логистических маршрутов для более оперативного и качественного вывоза отходов.