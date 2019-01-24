В Волгограде продолжаются масштабные работы по реконструкции центральной лестницы на набережной 62-й Армии. Уже сейчас подрядная организация выполнила свыше 70% работ. Одним из главных этапов укрепления конструкции лестницы стал монтаж ферм, которые возьмут часть нагрузки несущей балки на себя. На данном этапе установлены 8 из 10 конструкций, вес каждой составляет 500 килограммов

​Перед началом работ на объекте были выполнены визуальные, химические, ультразвуковые обследования несущей способности лестницы, которые показали, что некоторые фрагменты сооружения нуждаются в укреплении. За десятилетия эксплуатации часть арматуры подверглась коррозии из-за воздействия влаги, ее частично заменили на новую. Сначала бетонные перекрытия лестницы очистили от солей, масел, рыхлого отслаивающегося слоя, затем обработали цементным составом на полимерной основе.

На следующем этапе специалисты укрепили несущие конструкции винтовыми металлическими сваями с антикоррозийным покрытием. После установки всех свай их для прочности заполнили изнутри мелкозернистым бетоном, затем на сваи под несущие балки нижних пролетов лестницы залили монолитный ростверк. Часть балок дополнительно армировали, усилив слоями полимерных ремонтных составов, только после этого на них установили металлические фермы. В процессе работы некоторые участки сооружения при необходимости укрепляют углеволокном. Этот материал используют в том числе при восстановлении бетонных мостов, так как он отличается высоким пределом прочности и большим сроком эксплуатации.

Одновременно подрядная организация заканчивает установку новых малых архитектурных форм. Всего здесь появится порядка 300 лавочек. Часть из них выполнена в современном стиле, а на прогулочной зоне появятся лавочки в ретростиле 1950-х годов. Изюминкой станут необычные лавочки овальной формы, выполненные из металлоконструкций и дерева, каждая весом более тонны.

Ранее в парке на верхней террасе набережной специалисты завершили все основные работы: оборудовали пешеходные дорожки, смонтировали инженерные сети и установили стилизованные фонари. Всего же на территории парка установлены более 700 световых опор высотой от 1 до 4 метров.

В ближайшее время строительные бригады завершат оформление зон отдыха с прудом и фонтаном, выполнят устройство ливневок, а с наступлением теплой погоды озеленят территорию. На верхней террасе специалисты дополнительно высадят свыше 1300 деревьев и кустарников, а также уложат газон на площади 4,4 гектара. Так, вдоль центральных аллей агрономы высадят разные виды клена, а на основных пешеходных — эстетичные кустарники, клены, черемуху, кизильник, пузыреплодник, бирючину обыкновенную. В зоне у пруда появятся черемуха, можжевельник, лох серебристый, ива, рябина, бузина, дерн, береза, клен, барбарис.