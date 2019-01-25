Системный подход к решению вопроса по зачистке территорий в Волгоградской области реализуется региональным оператором совместно с органами власти, подрядными организациями и населением.

С 1 января 2019 года «Управление отходами – Волгоград» несет ответственность не только за опустошение контейнеров на местах сбора мусора, но и за его доставку к местам обработки и утилизации исключительно на лицензированных объектах. Протяженность Волгоградской области, ограниченное количество таких объектов и большая удаленность от них части населенных пунктов влияют на постановку первостепенных задач. В Калачевском районе переход на новую систему обращения с ТКО потребовал специальной настройки маршрутов и графиков вывоза отходов в отдаленных поселках и хуторах, с учетом местной специфики и преобладания бестарного способа сбора.

Порой осложняют ситуацию погодные условия: снежные заносы, внезапные оттепели и образование наледи препятствуют подъезду мусоровозов к контейнерным площадкам. Но региональный оператор с помощью горячей линии, собственной службы контроля и совместных с районной администрацией рабочих групп успешно решает все вопросы взаимодействия с населением и качественного вывоза ТКО. На основе оперативных данных, а также поступающих от жителей сигналов определяются приоритетные объекты зачистки, выстраиваются маршруты движения техники.

Выровнялась ситуация и на улицах самого Калача-на-Дону. Вывоз мусора налажен согласно четкому расписанию, и у жителей частного сектора нет больше необходимости вывозить свои отходы на площадки сбора ТКО многоэтажек, как они практиковали ранее. Что повышало нагрузку на контейнерные площадки многоквартирного фонда.

Под особым контролем у регионального оператора проблемные участки. Только за минувшую неделю в Калачевском районе произведены три масштабные зачистки мест скоплений коммунальных отходов.

Региональный оператор заинтересован в постоянном и тесном контакте с потребителями для максимально оперативного реагирования на сигналы. Отметим, все потребители Калачевского района могут обратиться за помощью и консультацией не только в местную администрацию и на горячую линию регионального регоператора по номеру 8-800-350-43-48, но и напрямую к старшему инспектору службы обращения с ТКО ООО «Управление отходами — Волгоград» по Калачевскому району. Вся поступающая к инспектору информация моментально передается в диспетчерскую, адрес фиксируется на карте в режиме онлайн, и маршрут мусоровоза автоматически корректируется согласно заявке. Это позволяет более четко выстроить цепочку от поставщика к потребителю.

В целом, вся работа регионального оператора сейчас ориентирована на то, чтобы снизить неудобства для жителей и повысить качество оказания услуги по сбору и утилизации мусора.