В прошлом 2018 году тепличные хозяйства региона реализовали порядка 46 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в том числе более 33 тысяч тонн огурцов и свыше 12 тысяч тонн томатов.

По данным пресс-службы комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в регионе за последние несколько лет значительно увеличились площади теплиц: с 48,1 гектара в 2014 году до 87,6 гектара в 2018-м. Производством овощей закрытого грунта в регионе занимаются четыре крупных предприятия: ООО «Агрокомплекс Волжский», ООО «Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря».

В 2018 году в регионе введены в строй 11 гектаров ультрасовременных теплиц. Так, например, предприятием «Агрокомплекс Волжский» в 2018 году введены в эксплуатацию 5,2 гектара новых теплиц пятого поколения.

Отметим, что развитие овощеводства является одним из основных направлений приоритетного проекта развития АПК Волгоградской области. В региональной структуре валовой стоимости продукции растениеводства овощи занимают третью позицию после зерна и масличных. Лидерами по производству овощеводческой продукции являются Городищенский и Среднеахтубинский муниципальные районы. С 2014 по 2018 годы объем производства овощей в Волгоградской области увеличился на треть, составив в минувшем году порядка одного миллиона тонн.