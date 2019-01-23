Родителям будущих первоклассников уже пора собирать документы для поступления ребенка в первый класс. Подавать документы нужно будет уже в январе этого года. Записать ребенка на 2019-2020 учебный год в первый класс общеобразовательного учреждения можно будет с 25 января. Прием заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за школой, гимназией или лицеем территории, начнется в этот день с 09:00.

По данным департамента по образованию администрации Волгограда, у граждан есть возможность подать заявления о зачислении ребенка в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений двумя способами (на выбор родителей): либо при помощи электронной регистрации на сайте, либо посредством личного обращения родителей (законных представителей) ребенка в общеобразовательное учреждение в соответствии с графиком приема.

После регистрации заявления в электронном виде заявители в течение 5 рабочих дней, начиная со следующего дня со дня регистрации заявления, должны предоставить в муниципальное общеобразовательное учреждение все документы, необходимые для зачисления в первый класс:

— свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия);

— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) или по месту пребывания (форма №3) (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

— документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал, копия);

— при наличии первоочередного права на зачисление в МОУ подтверждающие документы (оригинал, копия).

Для детей, не проживающих на закрепленной за учреждением территории, прием заявлений в первый класс начинается лишь с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.