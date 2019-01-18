Гололед нынче лютует, по этому поводу администрация даже открыла «горячую линию». Телефон «горячей линии» — (8442) 33-63-92, сюда можно обратиться с жалобами на несвоевременную и некачественную работу УК и ТСЖ по уборке подходов к подъездам, пешеходных зон и внутриквартальных проездов. Оперативно-диспетчерская служба работает круглосуточно, все обращения горожан будут переданы в работу профильным муниципальным службам.

Все жалобы жильцов на несвоевременную и некачественную обработку дворовых территорий от гололеда направляются в муниципальную жилищную инспекцию, а также сотрудникам административно-технических отделов районных коммунальных служб для проведения проверки. При установлении факта некачественной уборки управляющие компании получают уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, обслуживающая двор организация будет оштрафована. При этом предписание привести двор в порядок остается в силе, за систематическое невыполнение требований надзорных органов управляющая компания может быть лишена права управления домом.

Напомним, что проводить работы по уборке дворовых территорий управляющие компании должны ежедневно. В их обязанности входит своевременно и качественно обрабатывать входные группы, тротуары и внутридворовые проезды, а также устранять наледь на крышах и козырьках подъездов.