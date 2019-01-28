В ООО «Концессии водоснабжения» снова начали обращаться жители Волгограда. Люди рассказывали, что на подъездах их домов начали появляться объявления, где некая организация всего за 500 рублей предлагает провести поверку счетчика. В противном случае обещают, что услуги водоснабжения подорожают для абонентов как минимум в три раза. Волгоградцы спрашивают, действительно ли нужна проверка приборов учета воды, а также кто и как может ее делать.

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения» уточнили, что проверку приборов учета должны осуществлять специализированные организации, владеющие аккредитацией на поверку определенного вида счетчиков.

По итогам процедуры абоненту выдается сертификат, считающийся новым техническим паспортом счетчика. Горожанам стоит обратить внимание, что срок проведения поверки установлен действующим техническим паспортом прибора учета. Как правило, он составляет 4-6 лет.

Как проверить наличие аккредитации у организации по поверке счетчиков?

Услуги по поверке счетчиков имеют право оказывать только аккредитованные организации. Список этих организаций размещен на сайте Федеральной службы по аккредитации — fsa.gov.ru. Найти его можно в разделе: Реестры – Аккредитованные лица – Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений. Именно здесь размещен список всех аккредитованных организаций, статус и область действия аккредитации, а также место осуществления деятельности. С помощью этого реестра абоненты могут найти и проверить аттестат аккредитации организации, к которой они планируют обратиться за поверкой своих приборов учета. Для этого в левом верхнем углу на странице «Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений» нужно нажать значок «поиска», затем — Аттестат аккредитации – Реквизиты аттестата – Номер аттестата аккредитации. Здесь по номеру аттестата можно проверить действительность аккредитации в настоящее время.

Поверка счетчика организацией, не имеющей аккредитации, является недействительной.

Что делать, если по паспорту счетчика пришло время его поверки?

Осуществить поверку при помощи специалистов аккредитованной организации. Выше описано, как проверить легальность организации. А поверку можно сделать как сняв счетчик с трубы, так и не снимая его. Заменить прежний прибор учета на новый, вызвав для распломбировки действующего счетчика и опломбировки нового счетчика специалистов «Концессии водоснабжения» — для жителей частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договора с ООО «Концессии водоснабжения», УК или ТСЖ – для жителей многоквартирных домов, оплачивающих услуги компании по квитанции управляющей организации. Снять счетчик (предварительно распломбировав его) и принести его на поверку в лабораторию компании «Концессии водоснабжения». Для распломбировки счетчика нужно вызвать специалистов «Концессии водоснабжения» — для жителей частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договора с ООО «Концессии водоснабжения», УК или ТСЖ – для жителей многоквартирных домов, оплачивающих водоснабжение и водоотведение через управляющую компанию.

Отметим, что с апреля 2018 года ООО «Концессии водоснабжения» получили законное право на осуществление поверки приборов учета.

Уважаемые абоненты, еще раз обращаем ваше внимание: периодичность поверки приборов учета определяется исключительно техническим паспортом ваших приборов учета и производится только аккредитованными организациями. Будьте внимательны и не попадайтесь в руки недобросовестных организаций!