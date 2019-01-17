Объем интернет-трафика в сети телеком-оператора «Дом.ru» за год вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и достиг более 2,9 млн Тбайт, что сопоставимо с просмотром 725 млн фильмов в Full HD-качестве. Каждую секунду через сеть компании проходит 2,6 Тбит трафика (в 2017 году – 2,2 Тбит).

Наибольшую долю в общем объеме трафика – 42% – занимает видео (видеохостинги, онлайн-кинотеатры). На 2-м месте — 21% трафика — социальные сети, на 3-м (15%) – игровые ресурсы. Самый большой рост – сразу на 5% — зафиксирован в сегменте игровых и околоигровых ресурсов: Twitch, Steam, Wargaming и др. Так, например, трафик на этих ресурсах во время турнира The International 2018 по Dota 2 превысил трафик социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить и продолжающийся рост видео-трафика. Больше всего трафика потребили интернет-пользователи «Дом.ru» в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Самаре и Перми, на них приходится около 35% от общего количества.

Объем трафика постоянно растет из-за увеличения числа клиентов «Дом.ru», количества устройств с доступом в интернет (планшеты, смартфоны, Smart TV), потребления «тяжелого» контента в форматах FHD/4K, увеличения скорости на тарифах и развития онлайн-сервисов, киберспортивных дисциплин. Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, оператор регулярно модернизирует собственную сеть и расширяет пропускную емкость каналов не связи. По числу обслуживаемых клиентов «Дом.ru» занимает второе место среди интернет-провайдеров России*.

*- по данным ТМТ Консалтинг за 3 квартал 2018 года.