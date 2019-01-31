На время расчистки дороги от снежных завалов на улице Титова временно ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Ограничения будет действовать с 20:00 1 февраля до 6:00 2 февраля. На этот период по улице будут выставлены соответствующие временные знаки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, остановка и стоянка будет запрещена только в ночное время, при этом движение транспорта будет возможно по всем полосам в обоих направлениях.

Водителей призывают не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике вывезти скопившиеся вдоль обочин снежные массы. Это позволит повысить качество уборки дороги, а также избавит от необходимости перекрывать улицу. Транспорт, оставленный в зоне действия знаков и мешающий работе муниципальных служб, будет перемещен на спецстоянку.