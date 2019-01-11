Водные перевозки по маршруту «Руднева — Сарпинский» осуществляются и зимой, горожан обслуживает специально подготовленный для работы в зимних условиях теплоход ОМ-153. Ежедневно, включая выходные, на Сарпинский организуются 5 рейсов, столько же обратно.

Работа маршрута будет продолжена до тех пор, пока водный путь свободен ото льда. Курсирует по данному направлению теплоход ОМ-153, который прошел сезонный осмотр перед навигацией в зимний период. Закрытые и отапливаемые помещения для пассажиров на теплоходе позволяют с комфортом переправляться через Волгу даже зимой. На борт ОМ-153 может одновременно взять до 300 пассажиров.