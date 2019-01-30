Уже на этой неделе в районах города пройдут памятные акции, посвященные 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В рамках празднования молодежные организации Волгограда проведут акцию «Гвоздика на снегу», которая будет проходить 1 февраля в разных районах. Во время акции в память о погибших защитниках города алыми гвоздиками на белом снегу молодые люди напишут слово «Победа». Участниками станут более 300 человек – воспитанники военно-патриотических объединений, представляющих муниципальные молодежные учреждения.

В Красноармейском районе Волгограда акция «Гвоздика на снегу» пройдет у памятного знака Четырем Героям (ул. Командира Рудь) в 12:00. Мероприятие начнется с выставление почетного караула, минуты молчания, затем к памятному знаку участники акции возложат цветы. В акции «Гвоздика на снегу» примут участие более 100 человек, которые алыми гвоздиками выложат на снегу слово «Победа». Мероприятие продолжат «Солдатский привал», выступление творческих коллективов и исполнение песен военных лет.

Акция «Гвоздика на снегу» состоится и в Тракторозаводском районе Волгограда на площадке у памятного знака бойцам-ополченцам Сталинградского тракторного завода. Здесь пройдет Вахта Памяти, митинг с участием представителей Совета ветеранов, работников Тракторного завода, учащихся школ и воспитанников подростково-молодежных клубов.

Всего по инициативе молодежных организаций в Волгограде состоятся более 20 мероприятий, посвященных 76-й годовщине Сталинградской победы. Это торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в рамках городского патриотического проекта «Мы граждане твои – Россия!», военно-спортивное мероприятие «Кубок Сталинграда», видеоконференции и конкурсы на знание памятных дат и событий Великой Отечественной войны и многое другое.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Она стала крупнейшим сражением в ходе войны, с обеих сторон участвовали около 2,5 миллионов человек.