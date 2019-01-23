В ближайшие выходные в Волгограде состоится открытый турнир по дартсу среди любительских взрослых команд. Участниками соревнований могут стать все желающие, включая даже гостей нашего города. Для участия в турнире нужно лишь сформировать команду в количестве от четырех до шести человек и подать заявку.

Во время соревнований вице-президент «Федерации Дартс Волгоградской области» Михаил Самохин проведет для всех гостей мастер-класс по метанию дротиков. Это поможет участникам совершать более точные броски в мишень. Создавать атмосферу шотландского паба будут выступления волынщика и танцы под ирландскую музыку. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получат призы от партнеров соревнований, а игрок, победивший в личном зачете – курс обучения в «Дартс-академии».

Оставить заявку на участие в турнире можно по одному телефонов: +7 902-363-09-67, +7 902-364-42-57. Начало мероприятия – 27 января в 19:00. Организаторами соревнований выступают «Первая Волгоградская Дартс-академия» при информационной поддержке регионального Агентства развития туризма.

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январь, 2019

26янв23:00РекомендуемВечеринка OBERWAVE23:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

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