Впервые в Волгограде пройдет I открытый региональный литературно-исторический конкурс «Поэтическая история», посвящённый жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Заявки на конкурс принимаются до 22 января.

Среди задач конкурса, который проводится накануне дня рождения Владимира Высоцкого (25.01.1938), — повышение интереса к изучению истории и литературы нашей страны через творчество выдающегося поэта и артиста, развитие познавательных способностей учащихся. Для участия в конкурсе приглашаются команды учащихся 10-11 классов из образовательных учреждений любой формы собственности Волгограда и Волгоградской области. Заявки принимаются до 22 января 2019 года.

Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Конкурс «Поэтическая история» состоится 24 января в ВОУНБ им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15 (актовый зал). Начало в 11:00. Телефоны для справок: 8(8442)33-20-21 (сектор социально-досуговой деятельности), 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга).