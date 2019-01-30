В ближайшие выходные волгоградцы смогут побывать на концерте «Два великих инструмента: орган и оркестр» Волгоградского академического симфонического оркестра, посвящённом шедеврам итальянской музыки XVIII-ХХ вв. Концерт будет проходить 3 февраля в концертном зале Волгоградской филармонии

На концерте прозвучит музыка выдающихся представителей итальянской композиторской школы разных исторических эпох (от барокко до современности): Томазо Альбинони, Альфредо Казелла, Пьетро Масканьи, Отторино Респиги. За дирижёрским пультом — Михаил Леонтьев из Санкт-Петербурга.
Партию органа исполнит хорошо известный волгоградской публике молодой российский музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин.

Концерт состоится 3 февраля, начало в 17:00, справки по телефонам: 8(8442)38-66-00, 38-66-05, 98-52-24.

Орган с оркестром смогут услышать волгоградцы Культура

:-P

январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

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