В ближайшие выходные волгоградцы смогут побывать на концерте «Два великих инструмента: орган и оркестр» Волгоградского академического симфонического оркестра, посвящённом шедеврам итальянской музыки XVIII-ХХ вв. Концерт будет проходить 3 февраля в концертном зале Волгоградской филармонии

На концерте прозвучит музыка выдающихся представителей итальянской композиторской школы разных исторических эпох (от барокко до современности): Томазо Альбинони, Альфредо Казелла, Пьетро Масканьи, Отторино Респиги. За дирижёрским пультом — Михаил Леонтьев из Санкт-Петербурга.

Партию органа исполнит хорошо известный волгоградской публике молодой российский музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин.

Концерт состоится 3 февраля, начало в 17:00, справки по телефонам: 8(8442)38-66-00, 38-66-05, 98-52-24.