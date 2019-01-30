Все чаще школы, ВУЗы и библиотеки подключают интернет от «Дом.ru Бизнес» с контент-фильтрацией на базе продуктов SkyDNS. Каждый месяц клиентами «Дом.ru Бизнес» становятся десятки новых учебных заведений, а темп роста подключений услуги за 2018 год составил более 600%.

Контент-фильтрация – востребованная услуга среди образовательных учреждений и библиотек, которые должны выполнять законы, регламентирующие доступ детей в сеть. Интернет с контент-фильтрацией помогает учебным заведениям выполнить требования законов по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, такой как экстремистские сайты и прочие ресурсы, подлежащие ограничению.

Популярность контент-фильтрации от «Дом.ru Бизнес» в образовательной среде связана с ее высоким качеством, простым и удобным управлением. Фильтрацию интернет-контента может самостоятельно настроить работник образовательного учреждения. Следует отметить, что для этого не требуется покупка дополнительного оборудования, её невозможно отключить или обойти, она позволяет пройти проверку надзорных органов.

Безопасность доступа в интернет для всех участников образовательного процесса обеспечивается централизованной системой, интегрированной непосредственно в сеть «Дом.ru Бизнес». Управление услугой реализовано на специальном портале, доступ к которому имеет только администрация школы или сотрудник, отвечающий за контент-фильтрацию в учебном заведении.

Весь интернет-трафик гарантированно проходит через фильтр. Система по умолчанию блокирует все запрещенные законодательством сайты и пропускает все запросы через поисковую систему SkyDNS. Также, по желанию, школа может заблокировать интернет-рекламу и сайты, не имеющие отношения к образовательному процессу (соцсети, развлекательные сайты и т. д.), внести любые интернет-ресурсы в «белый» или «черный» список. Дополнительной особенностью фильтра является возможность заблокировать вирусные и фишинговые сайты, что дает школе дополнительную защиту от интернет-угроз. Гибкие настройки обеспечивают точечное применение правил и не препятствуют полноценной работе в интернете пользователям, которым это разрешено.

Подключение сервиса и управление настройками осуществляется в Личном кабинете на сайте «Дом.ru Бизнес» https://b2b.domru.ru/products/kontent-filtraciya.