Не мусор, так хоть лед! Волгоградский чиновник лично посыпал дорожки песком!

Светлана Мазалова
-

Сегодня в социальных сетях появились видео, на которых видно, как какой-то чиновник все утро посыпал дорожки песком у железнодорожного вокзала. На видео также были замечены сотрудники коммунальных служб, не принимающих участие в уборке. В комментариях к видео многие задают вопросы, с чем связана подобная активность: «Осваивают бюджет», «Проиграл спор сто пудов, но красава за свои слова ответил как порядочный ».

Пользователи интернета гадают, кто же был этот таинственный чиновник и почему он самолично занимался борьбой с гололедом.

Читайте также:

  1. Дисциплина творчества
  2. YOTA — новый мобильный оператор. Будущее наступило
  3. Как изменился регион за три года с Бочаровым?
:-P

январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

Больше мероприятий...