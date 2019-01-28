Не мусор, так хоть лед! Волгоградский чиновник лично посыпал дорожки песком!

Сегодня в социальных сетях появились видео, на которых видно, как какой-то чиновник все утро посыпал дорожки песком у железнодорожного вокзала. На видео также были замечены сотрудники коммунальных служб, не принимающих участие в уборке. В комментариях к видео многие задают вопросы, с чем связана подобная активность: «Осваивают бюджет», «Проиграл спор сто пудов, но красава за свои слова ответил как порядочный ».

Пользователи интернета гадают, кто же был этот таинственный чиновник и почему он самолично занимался борьбой с гололедом.