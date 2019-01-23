В пойме реки Царица ведутся работы по обустройству четырех тюбинговых трасс, которые будут располагаться на левом склоне поймы. К этому моменты монтаж основных конструкций уже завершен. После открытия массовое развлечение для волгоградцев будет доступно как зимой, так и летом. Параллельно в парке рабочие заканчивают устанавливать морозильное оборудование для ледового катка.

​Строительство всесезонных тюбинговых трасс – это сложная и трудоемкая работа: в начале специалисты подрядной организации закрутили в грунт винтовые сваи, на которые в дальнейшем установили металлическое основание. Для устойчивости всю конструкцию рабочие стянули тросами. В настоящее время специалисты на металлическое основание прикрепляют деревянный настил, поверх которого настелят специальный пластиковый материал.

Протяженность каждого спуска составит от 110 до 130 метров. Резино-пластиковое покрытие тюбинговых трасс будет иметь длинный ворс, который покроют силиконом, что позволит уменьшить трение во время скольжения и задать хорошую скорость при спуске на ватрушке.

Для безопасного торможения специалисты также оборудуют смягчающие подиумы. А для того, чтобы горожанам с удобством подняться обратно в гору, рабочие возведут бугельный подъемник.

Сейчас на объекте ведется строительство пяти площадок – это тюбинговый склон, ледовый каток, кафе с прокатом коньков и тюбингов, центральная площадка для массовых мероприятий и детская игровая зона. По окончании всех работ территория парка станет зонной отдыха для всех возрастных групп.