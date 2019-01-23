В пойме реки Царица ведутся работы по обустройству четырех тюбинговых трасс, которые будут располагаться на левом склоне поймы. К этому моменты монтаж основных конструкций уже завершен. После открытия массовое развлечение для волгоградцев будет доступно как зимой, так и летом. Параллельно в парке рабочие заканчивают устанавливать морозильное оборудование для ледового катка.

​Строительство всесезонных тюбинговых трасс – это сложная и трудоемкая работа: в начале специалисты подрядной организации закрутили в грунт винтовые сваи, на которые в дальнейшем установили металлическое основание. Для устойчивости всю конструкцию рабочие стянули тросами. В настоящее время специалисты на металлическое основание прикрепляют деревянный настил, поверх которого настелят специальный пластиковый материал.

Протяженность каждого спуска составит от 110 до 130 метров. Резино-пластиковое покрытие тюбинговых трасс будет иметь длинный ворс, который покроют силиконом, что позволит уменьшить трение во время скольжения и задать хорошую скорость при спуске на ватрушке.

Для безопасного торможения специалисты также оборудуют смягчающие подиумы. А для того, чтобы горожанам с удобством подняться обратно в гору, рабочие возведут бугельный подъемник.

Сейчас на объекте ведется строительство пяти площадок – это тюбинговый склон, ледовый каток, кафе с прокатом коньков и тюбингов, центральная площадка для массовых мероприятий и детская игровая зона. По окончании всех работ территория парка станет зонной отдыха для всех возрастных групп.

На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура

На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура
На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура
На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура
На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура
На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура
На склоне поймы реки Царица появятся четыре всесезонных тюбинговые трассы Инфраструктура
:-P

январь, 2019

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