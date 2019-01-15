В Волгограде на автобусном маршруте №52э было добавлено количество рейсов. По данным пресс-службы администрации города, дополнительные рейсы в послеобеденное время были добавлены на маршрут по просьбам студентов и работающих жителей поселков «Майский», «Горный», «Водный», «Гули Королевой», «Горнополянский» и «Горная Поляна» в расписание с 14 января. Помимо основного расписания, с сегодняшнего дня транспорт отправится из поселка Майский в сторону ВолГУ еще в 15:16 и в обратную сторону в 16:35.

При этом в мэрии пояснили, что сохранены без изменений введенные в прошлом году утренние и вечерние дополнительные рейсы по маршруту «52э» от отдаленных поселков до железнодорожного вокзала «Волгоград-1». Из поселка Майский в сторону центра города автобус отправляется в 06:30, и в 18:00 — от железнодорожного вокзала в поселок. Общественный транспорт следует через проспект Ленина и улицу Елецкая.