Желающих приглашают принять участие в областном конкурсе на лучшую масленичную куклу «Кукла – это серьезно», который проводится музеем-заповедником «Старая Сарепта» в рамках фестиваля «Широкое раздолье — Масленица».

Все масленичные куклы будут выставлены для просмотра на выставке в музее-заповеднике «Старая Сарепта». При изготовлении куклы допускается использование любых материалов. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское и даже авангардное решение. Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименованием работы.

Прием конкурсных работ производится с 1 по 20 февраля включительно.

Работы принимаются по адресу: г. Волгоград, ул. Изобильная, 10 — музей-заповедник «Старая Сарепта», административный корпус.

Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призеров состоится 10 марта в 14:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Подробнее о проведении конкурса вы можете узнать на сайте музея в разделе «Документация».

Справки по телефону: 8 (8442) 67-02-80.