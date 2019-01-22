В этом году жители и гости города смогут увидеть 12 уникальных коллекций, которые подготавливает музей-заповедник «Старая Сарепта» в рамках проекта «Двенадцать». Стартом проекта, намеченным на 24 января, станет открытие выставки волгоградских художников.

Экспозиция «История Волгограда глазами художников» включает в себя уникальную коллекцию картин музея-заповедника «Старая Сарепта»: 22 полотна мастеров, отобразивших в своем творчестве разные эпохи и события нашего города. Так, на выставке представят картины Льва Крылова, Георгия Печенникова, Марины Беловой и других живописцев.

В целом, в рамках проекта «Двенадцать» на протяжении всего юбилейного года жители и гости Волгограда смогут познакомиться с 12 уникальными музейными коллекциями и побывать на 12 экскурсиях. Каждая выставка новой музейной программы будет открыта для посещения в течение месяца, а каждую субботу в 12:00 будет проходить уникальная экскурсия.

Добавим, хранители «Старой Сарепты» уже более 30 лет бережно собирают реликвии ушедших времен. За эти годы были проведены десятки экспедиций и полевых выездов, собраны тысячи экспонатов, отражающих уникальную историю нашего края и поселения гернгутеров. В 2018 году в музее было открыто около 30 новых выставок и экскурсионных программ.