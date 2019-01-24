В ближайшие выходные в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, пройдет интерактивная программа, посвященная празднику Святой Татианы — «Татьяны Домостроительницы».

В рамках мероприятия мастера клуба народной куклы «Крупеничка» расскажут о житии этой святой, особо почитаемой в народе, познакомят с приметами дня, загадают загадки, проведут веселые игры и конкурсы, закружат в хороводе, угостят праздничным караваем. Завершится праздник мастер-классом по изготовлению народной куклы «Хозяюшка» и фотосессией всех участников.

Музей Машкова приглашает отметить праздник Святой Татианы Культура

Для информации. В народе на Татьянин день существовало множество традиций. По поверьям, девочки родившиеся в этот день, вырастут прекрасными хозяйками и хранительницами домашнего очага.

Справки и предварительная запись по телефонам: 24-16-79
Выставочный зал на ул. Чуйкова, 37
Цена на семью до трех человек — 300 рублей.

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январь, 2019

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