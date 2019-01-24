В ближайшие выходные в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, пройдет интерактивная программа, посвященная празднику Святой Татианы — «Татьяны Домостроительницы».

В рамках мероприятия мастера клуба народной куклы «Крупеничка» расскажут о житии этой святой, особо почитаемой в народе, познакомят с приметами дня, загадают загадки, проведут веселые игры и конкурсы, закружат в хороводе, угостят праздничным караваем. Завершится праздник мастер-классом по изготовлению народной куклы «Хозяюшка» и фотосессией всех участников.

Для информации. В народе на Татьянин день существовало множество традиций. По поверьям, девочки родившиеся в этот день, вырастут прекрасными хозяйками и хранительницами домашнего очага.

Справки и предварительная запись по телефонам: 24-16-79

Выставочный зал на ул. Чуйкова, 37

Цена на семью до трех человек — 300 рублей.